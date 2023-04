ÖFB-Damen: Mit Arsenal CL-Remis gegen Wolfsburg

Die verletzungsgeplagten Engländerinnen fanden vor 22.617 Zuschauern schlecht in die Partie. Der deutsche Meister hatte das Spiel im Griff und ging durch die perfekt freigespielte Ewa Pajor (19.) zurecht in Führung. Sie konnte bereits über ihren achten Treffer im neunten Saisonspiel in der „Königsklasse“ jubeln. Das 0:2 (24.) machten sich die Gäste quasi selbst. Rafaelle spielte im eigenen Strafraum beim Aufbauversuch einen Querpass in die Mitte und bediente damit ungewollt Wolfsburg-Stürmerin Sveindis Jonsdottir, die keine Mühe hatte aus kurzer Distanz zu vollenden.