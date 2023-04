Barcelona-Damen am Weg ins Champions-League-Finale

Den entscheidenden Treffer erzielte die norwegische Teamspielerin Caroline Graham Hansen mit einem Schuss bereits in der 4. Minute. Danach entwickelte sich eine ziemlich offene Partie, in der sich beide Teams durchaus auf Augenhöhe begegneten. Die 27.697 Zuschauer an der Stamford Bridge bedeuteten einen neuen Rekord in der „Königsklasse“ auf englischem Boden.