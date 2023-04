Salzburger pessimistisch: Grund für Wahl-Beben?

Die Hochrechnungen in Salzburg kündigen ein Wahl-Beben an: Die Dirndl-Koalition verliert ihre Mehrheit, ÖVP und Grüne büßen Stimmen ein, die NEOS dürften sogar aus dem Landtag fliegen. FPÖ und KPÖ triumphieren dagegen. Die Unzufriedenheit mit der Landesregierung spiegelte sich schon in einer Umfrage wider, die vor der Wahl durchgeführte.