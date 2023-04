Lukaku nach Rassismus-Eklat doch nicht gesperrt

Nach dem Rassismus-Eklat im italienischen Fußball hat der Verband die Sperre von Inter Mailands Romelu Lukaku für das Rückspiel im Cup-Halbfinale gegen Juventus Turin aufgehoben. Verbandspräsident Gabriele Gravina habe für die Partie am kommenden Mittwoch in Mailand diese „außerordentliche Maßnahme“ ergriffen, teilte der Verband am Samstag mit.