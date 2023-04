An Vorzeigeschule durften die Bürger mitreden

Innen sorgt viel Holz für ein behagliches Gefühl. Der Lärm wird jetzt von speziellem Material an der Decke und am Boden abgefangen. „Früher war es in der Aula wahnsinnig laut“, erinnert sich Bürgermeisterin Gabriella Gehmacher-Leitner (KRÜ) an die Schulzeit ihrer eigenen drei Kinder. Den niedrigeren Geräuschpegel schätzen vor allem die Lehrkräfte.