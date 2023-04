Streublumen waren gestern, jetzt gibt‘s Leoparden

Streublumengeschirr in einer modern eingerichteten Wohnung – das trifft im Jahr 2023 wohl nicht jedermanns Geschmack. „Ich möchte die Marke entstauben“, gibt sich Gmundner Keramik- Eigentümer Markus Friesacher kämpferisch. Die ersten Schritte in diese Richtung hat er schon in Angriff genommen. So finden sich im neu eröffneten Manufakturabverkauf in Anif nicht nur die bekannten Geschirrklassiker mit den vielen bunten Blümchen drauf, sondern beispielsweise auch Karaffen und Häferl mit Motiven wie Leoparden und Antilopen. „Die Afrika-Edition verkauft sich tatsächlich sehr gut“, erzählt Friesacher.