Dealer wollte 13 Kilo „Gras“ in Sicherheit bringen

Presse für Kokain

In der Szene sprach sich rasch herum, was passiert war und Beteiligte wollten sich absetzen. So auch der 23-Jährige, der aber nicht rasch genug abtauchen konnte und noch in Mondsee gestellt wurde. In Neumarkt am Attersee wollte ein 40-jähriger „Geschäftspartner“ nicht ohne sein Kapital abhauen und verlud gerade 13 Kilo Cannabis ins Auto, als die Ermittler kamen. Er hatte in Bergheim bei Salzburg noch eine weitere Bunkerwohnung, wo weitere 2,5 Kilo „Gras“ lagen, dazu eine Presse für Kokain.