Kickls Plüschbär und Ovationen für Marlene Svazek

Fast tropische Temperaturen hatte es am Freitagabend im Stieglkeller in der Salzburger Altstadt. Im heillos überfüllten Gewölbe hatte es einen ordentlichen Dampf als Herbert Kickl, Marlene Svazek und FPÖ-General Michael Schnedlitz ihr Bad in der fahnenschwenkenden Menge nahmen. Kein Wunder, riss die John-Otti-Band zuvor das Publikum doch mit Liedgut à la „Österreich zuerst“ von den Stühlen.