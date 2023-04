Slowakei: Wilderer sollen Braunbärin getötet haben

Rund 1000 Braunbären in Westkarpaten

Braunbären sind in Europa streng geschützt. Nach einer Studie vom Vorjahr auf Basis von DNA-Analysen leben in den slowakischen Westkarpaten noch rund 1000 Exemplare der Raubtierart. Das Tatra-Gebirge gilt als ein wichtiges Rückzugsgebiet für die großen Säugetiere.