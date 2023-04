Steirer wollen Bärin „Gaia“ vor Abschuss retten

„Heidi“ lässt sich die Sonne auf den Bauch scheinen und döst gemütlich vor sich hin. Friedlich wirkt sie, sehr entspannt. Nur: Nähern dürfte man sich der 30 Jahre alten Bärin nicht. Sie hat Hunden vergeben, die interessieren sie heute nicht mehr. Aber Menschen - niemals! Nicht einmal nach den 20 Jahren, in denen sie jetzt schon in Sicherheit im „Bärenhof“ in Berghausen ist. Sie weiß instinktiv, von wem das Böse ausging. Und wird es auch nie vergessen.