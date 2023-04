Austrias Ortlechner: „Ja, gibt spannende Anfragen“

Michael Wimmer, Coach des Tabellenfünften Austria Wien, könnte im Sommer einige Leistungsträger am Transfermarkt verlieren. „Ja, es gibt spannende Anfragen. Aber ich kann keine genaue Auskunft geben“, erklärte Ortlechner. Es sei eine sehr spannende Zeit im Verein, bei den Spielen seien viele Scouts aus anderen Ligen zu Gast. „Mittlerweile ist es schon so, dass das ‘Who is Who‘ des europäischen Fußballs ein- und ausgeht. Das freut mich brutal für die Jungs.“