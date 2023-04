Anhand von Youtube-Videos Ofen angeschlossen

Er habe nicht daran gedacht, vor dem Aufstellen des neuen Ofens einen Rauchfangkehrer zu konsultieren, sagte der 42-Jährige aus dem Bezirk Neusiedl am See beim Prozess am Landesgericht Eisenstadt. Er holte sich Rat im Internet. Kohlenmonoxid trat aus, drei Menschen landeten im Spital.