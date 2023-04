„Katastrophe, Farce“: Presse zerfleischt ManUnited

Sein Team kämpft am 11./18. Mai gegen Juventus um den Finaleinzug. Die Turnier hatten vor dem 1:1 bei Sporting Lissabon die frohe Kunde erhalten, dass die 15-Punkte-Strafe in der Liga vorläufig annulliert wurde. „Das sind gute Nachrichten. Jetzt sind wir in der Verantwortung. Wir wollen in der Liga unter die ersten Vier kommen“, sagte Juve-Trainer Massimiliano Allegri. Sein drittplatziertes Team fordert am Sonntag im Serie-A-Schlager Leader SSC Napoli. Im zweiten Europa-League-Halbfinale trifft Salzburg-Bezwinger AS Roma, der am Donnerstag in der Verlängerung den Gernot-Trauner-Club Feyenoord Rotterdam ausschaltete, auf Bayer Leverkusen.