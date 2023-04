„Inakzeptabel“: Ten Hag rechnet mit Spielern ab

Charakter fehlt

„Wir müssen besser in die Spiele starten, mit mehr Willen und mehr Gelassenheit am Ball. Wenn man einen Rückschlag erleidet, muss man damit umgehen und weitermachen“, appellierte Ten Hag an seine Spieler, den Kopf nach Gegentoren nicht direkt hängenzulassen. Das Team müsse zudem einsehen, dass es sich selbst und die Fans im Stich gelassen hat. „Wenn man Trophäen gewinnen will, wenn man erfolgreich sein will, braucht man Charakter."