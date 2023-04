„Als ich das Video sah, war ich enttäuscht“

Die nächsten Gelegenheiten dazu bieten sich schon bald. Am 4. Mai findet in der Roten Bar ein Abend mit der Initiative „Saubere Hände“ statt. In der angesetzten Diskussion soll es um die Folgen des Ibiza-Videos gehen, aber auch um die Frage, was aus dem im Vorjahr initiierten Antikorruptionsvolksbegehren geworden ist. Am 17. Mai schließlich wird Hessenthaler unter dem Motto „Der Ibiza-Jahrestag - Ein Blick über die Grenzen“ „mit Vertretern aus Politik, Medien und Justiz“ über die Geschichte des Videos und die Konsequenzen diskutieren.