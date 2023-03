„Ibiza-Detektiv“ Hessenthaler auf freiem Fuß

Hessenthaler wurde am Montag in Begleitung seines Anwalts bei einem Prozess am Wiener Landesgericht gesehen. Es ging um eine versuchte Bestimmung zur falschen Zeugenaussage (davon spricht man, wenn ein Täter nur die Tendenz der gewünschten falschen Aussage festlegt, deren Einzelheiten aber dem Zeugen überlässt; Anm.) im parlamentarischen Ibiza-Untersuchungsausschuss. Der Drahtzieher des Ibiza-Videos war als Zuhörer erschienen. Sein Anwalt erklärte, sein Klient habe „vor wenigen Wochen“ die Fußfessel erhalten und habe „aus Interesse“ an der Verhandlung teilgenommen. Hessenthaler selbst wollte vorerst keine Stellungnahme abgeben.