Für Cup-Finale: Sturm-Fans campierten vor Stadion

Am 30. April steigt in Klagenfurt das ÖFB-Cupfinale zwischen Sturm und Rapid. Es ist nicht nur das Duell zweier Traditionsklubs, sondern am Wörthersee stehen sich wohl auch die beiden größten und stimmgewaltigsten Fankurven des Landes gegenüber. Die Karten für die Rapid-Kurve sind bereits restlos ausverkauft - beim Sturm startete am Donnerstag um zehn Uhr der offene Verkauf. Davor war es in zwei Vorverkaufsphasen für Mitglieder und Dauerkartenbesitzer möglich, eine Karte zu kaufen.