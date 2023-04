Russin vergiftet Bekannte für Identitätsdiebstahl

Täterin wollte Selbstmord vortäuschen

Nasyrowa besuchte die Wimpernstylistin in ihrem zu Hause im Stadtteil Queens und brachte drei Stück Cheesecake einer bekannten Bäckerei mit - zwei Portionen aß sie selbst, ein weiteres, das mit Gift versetzt war, bot sie Tsvyk an. Diese begann sich daraufhin zu übergeben und musste sich hinlegen. Sie litt unter Halluzinationen und war einem Herzinfarkt nahe, wie Ärzte vor Gericht bestätigten. Bevor sie ging, nahm Nasyrowa Pass, Geld und andere Habseligkeiten an sich. Danach verstreute sie Tabletten rund um den Körper ihres Opfers, um es wie Selbstmord aussehen zu lassen, führten die Staatsanwälte während des Prozesses aus.