„Eine Ehre“: Sie ist die beste Köchin der Welt

Die Mexikanerin Elena Reygadas, Köchin und Besitzerin des Restaurants „Rosetta“ in Mexiko-Stadt, ist vom britischen Fachblatt „50 Best“ als beste Köchin des Jahres 2023 ausgezeichnet worden. Damit gehe der Spitzenplatz zum dritten Mal in Folge an eine Lateinamerikanerin, teilte das Magazin am Dienstag mit.