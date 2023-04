Erneut Sportlerin bei Sturz aus Fenster gestorben

„Vorläufig ist die Rede von einem Unglück“, hieß es in einem Beitrag des russischen Fernsehsenders „Ren TV“. Die 29-Jährige sei demnach im achten Stock eines Gebäudes in Astrachan aus dem Fenster gestürzt und noch an der Unfallstelle verstorben. Die genauen Umstände sollen jedoch noch ermittelt werden.