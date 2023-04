Warum Klopp in Minute 92 im Sessel versank

Was Klopp in einen derartigen emotionalen Ausnahmezustand versetzte? Eine Aktion wie aus der Klopp‘schen Gegenpressing-Fibel. Nach Ballverlust nahmen gleich vier (!) Liverpooler den Leeds-Kicker in die Mangel und eroberten die Wuchtel zurück. Ein Traum für jeden Trainer. Auch und erst recht für Jürgen Klopp. Seine Reaktion ließe eigentlich drauf schließen, dass er sich ärgert - tatsächlich aber sehen so offensichtlich Klopp‘sche Wohlwollensbekundungen aus. „Oh my god“, stöhnt er sichtlich dazu. Unterhaltsam ist die Szene so oder so.