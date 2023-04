„Es macht schon Spaß, sie etwas zu ärgern“

Nur ein Sektor noch frei

David Affengruber stemmte mit den Bullen einst sogar den Meisterteller in die Höhe. Jetzt kann er den „Spezis“ Adamu oder Seiwald mit einem Sieg am Sonntag in die Suppe spucken. Ob da die WhatsApp-Nachrichten im Vorfeld oder nach einer Partie hin und her fliegen? „Nein, so einer bin ich nicht, das würde mir im umgekehrten Fall ja auch nicht so taugen“, lacht „Affi“, der trotz seines guten Drahts in die Mozartstadt aber keinerlei Interna aus der Bullen-Kabine mitbekommt. „Das geht niemanden von außen etwas an. Ich denke auch, dass viel aus dem Umfeld hineingetragen wird, was die Stimmung in Salzburg angeht. Dort freuen sich auch alle auf dieses Spiel. Und ich denke nicht, dass die viel zittern. So oft hat Salzburg in letzter Zeit nämlich auch nicht verloren.“