Schiri-Ansetzung für Bayerns CL-Hit gutes Omen?

Erfahrener Mann

Turpin ist seit 2010 FIFA-Schiedsrichter und blickt in der französischen Ligue 1 bereits auf 265 Spiele zurück. In der Champions League kommt er auf beachtliche 42 Partien. Bei den beiden Weltmeisterschaften in Russland und in Katar war der Franzose insgesamt fünfmal im Einsatz.