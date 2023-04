Oberösterreich will Wasserstoff-Vorreiter werden

Aus Oberösterreich müsse „Wasserstoffreich“ werden, leitete Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) mehr oder weniger kreativ die Präsentation der „Wasserstoff-Offensive 2030“ ein. Neun Millionen Euro will das Land investieren, um den umweltfreundlichen Energieträger als Zukunftstechnologie zu etablieren. Gerade für ein Industriebundesland ist das essenziell: Rund 40 Prozent des Endenergieverbrauchs entfallen in Oberösterreich auf den produzierenden Sektor, laut dem Österreichischen Biomasseverband fallen deshalb 29 Prozent der bundesweiten Treibhausgasemissionen in unserem Bundesland an.