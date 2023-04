Die Ars Electronica kehrt in die Postcity zurück

Eine Überraschung! Die Ars Electronica, die heuer von 6. bis 10. September in Linz stattfindet, kehrt an einen neuen, zugleich „alten“ Standort zurück, nämlich in die Postcity, wie das ehemalige Postverteilerzentrum am Linzer Hauptbahnhof genannt wird. Man darf sich auf Ausstellungen und Workshops in riesigen Hallen samt Paketrutschen freuen. Hier werden Kunstschaffende aus aller Welt nach der Wahrheit in einer digitalen Welt suchen, denn das Thema des Medienkunst-Events lautet: „Who Owns the Truth? Wem gehört die Wahrheit?“.