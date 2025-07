Samara Joy: Geballte Freude an Stimmvirtuosität

Sie feiert die große Vokaltradition des Jazz und taucht sie mit gewaltiger Stimmkraft in neue farbenprächtige Dimensionen. Lyrisch-zärtlich, erdig-archaisch, bis in lichte Höhen und mit unvermutetem Wechsel in klassischen Ariengesang – die 1999 in New York geborene Samara Joy zieht mit ihrer samtig-impulsiven Altstimme alle Register des Liedgesangs auf ganz persönliche Weise.