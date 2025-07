Stürmisches Wellenbad im Opern-Steinbruch

Nach einer bombastischen „Aida“ im Vorjahr segelt ab heute „Der fliegende Holländer“ durch den Steinbruch von St. Margarethen. Eine Premiere im doppelten Sinn, denn noch nie wurde in der 29-jährigen Geschichte der Opernfestspiele ein Werk von Richard Wagner aufgeführt: „Es ist eine große Freude und Ehre“, sagt Intendant Daniel Serafin und zeigt sich verwundert, dass es so lange gedauert hat, „denn“, so Serafin, „,Der fliegende Holländer‘ ist voller gewaltiger emotionaler und musikalischer Wucht – und der Steinbruch bietet die perfekte Kulisse für diese dramatische Geschichte!“