Nach TV-Sager: Kickl-Klage abermals abgewiesen

Rosam erleichtert: „Ging um Medienfreiheit in unserem Land“

Rosam selbst betonte in einer Aussendung, dass es ihm „schlichtweg um die Medienfreiheit in unserem Land“ gegangen sei. „Nämlich: Darf man in einer journalistischen Analyse, etwa ein tatsächlich existierendes Gerücht - in diesem Fall über einen Spitzenpolitiker in einer enorm kontrovers und öffentlich geführten (Impf-) Debatte zitieren - oder sind derlei Äußerungen gegen Politiker jedenfalls tabu? (Majestätsbeleidigung)“. Hätte das Gericht der Klage stattgegeben, wäre wohl bald jede journalistische Politikanalyse klagbar geworden.