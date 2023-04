Sieg für Roma in Serie A, Juventus verliert erneut

Die AS Roma hat in der italienischen Serie A den dritten Platz abgesichert, für Juventus Turin hat es am Sonntag hingegen eine Niederlage gesetzt. Der ehemalige Serienmeister verlor bei Sassuolo mit 0:1 und damit erstmals in dieser Saison zwei Ligaspiele in Folge. Gregoire Defrel traf in der 64. Minute entscheidend. Juventus, wo Paul Pogba im Finish ins Spiel kam, blieb weiter vier Zähler hinter Atalanta Bergamo Siebenter. Die Roma gewann gegen Udinese indes deutlich mit 3:0.