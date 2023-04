Wichtige Zähler auf dem Weg zum Meistertitel

Nach der Saison 2019/20 musste Zell am See von der Salzburger Liga aus finanziellen Gründen runter in die 2. Klasse Süd/West. Nach dem Neustart wollte der Klub so schnell wie möglich wieder nach oben. Corona sowie Annaberg standen den Zell am Seern aber bisher im Weg. Diese Saison soll der Aufstieg aber endlich gelingen. Im fan.at-Spiel der Runde daheim gegen Wagrain sollten die nächsten Punkte auf dem Weg zum Meistertitel eingesammelt werden.