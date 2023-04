Wenn die Leidenschaft eine Pause machen muss

Die Aufgabe selbst, die Kollegenschaft und auch die Bezahlung seien aber großartig gewesen. „Ich arbeitete auch nachts, an den Wochenenden und an Feiertagen. So eine Bezahlung kriegst du in keinem Friseursalon der Welt.“ Dennoch ist sie unheimlich froh, mittlerweile wieder in ihr altes Metier zurückgekehrt zu sein. „Direkt nach dem langen Lockdown waren die Salons einen Monat lang ausgebucht, weil alle Haare schneiden wollten. Viele haben sich das mittlerweile aber selbst beigebracht und die Lage in der Branche ist nicht leichter geworden. Außerdem spüren wir die Teuerungen auch extrem.“ Für Martina war die Erfahrung beim Samariterbund nicht nur eine finanzielle Rettung, sondern in vielerlei Hinsicht lehrreich. „Ich habe viel über Menschen gelernt. In erster Linie bin ich aber Friseurin aus Leidenschaft und unheimlich froh, wieder hier zu arbeiten.“