Der altmodische Kampf für ein bisschen Freiheit

Am 3. April 1973 passierte an der 6th Avenue mitten in New York Epochales, obwohl es damals noch nicht einmal im Ansatz so wahrgenommen wurde. Der Motorola-Ingenieur Martin Cooper wollte auf einer Pressekonferenz das erste Mobiltelefon vorstellen, doch nach einer kurzen Unterhaltung mit einem anwesenden Journalisten ging er gleich dazu über, ihm diese technische Revolution mit einem Beispiel zu präsentieren. Cooper rief kurzerhand einen Kollegen an, der deshalb erst einmal so baff war, dass er vor Schreck verstummte. Dass dieser Tag der erste Schritt zu einer flächendeckenden Veränderung der Kommunikation werden würde, konnte damals noch niemand so richtig ahnen. Coopers Prototyp war 25 Zentimeter lang und wog etwa 800 Gramm. Erst zehn Jahre später bekam der Erfinder die Zulassung und das Gerät ging in Serienproduktion.