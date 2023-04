Es bleibt spannend: Die SPÖ im großen Umbruch

„Na, das wird ja lustig. Kriegen wir dann ein Kuvert, für das wir als Parteimitglieder extra Empfängerporto zahlen müssen, weil es so dick ist?“ Manfred hat seinen Humor noch nicht verloren, auch wenn ihm das Lachen als SPÖ-geneigtem Bürger in den letzten Wochen im Halse steckengeblieben ist. Wie ungefähr 9000 andere Menschen auch, trat er vor gut einer Woche spontan der Partei bei, um bei der Mitgliederbefragung um den Parteivorsitz stimmberechtigt zu sein. Der Kampf um die Spitze, der eigentlich nur zu einer Richtungsentscheidung zwischen Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil werden sollte, entwickelte sich in den letzten Tagen zu einem unkontrollierbaren Monster der Bürgeraktivität. Nicht weniger als 73 Bewerbungen gingen für den Parteivorsitz ein, was Manfred humoristisch zur Kenntnis nimmt.