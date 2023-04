„Garant für Veränderung“: Kickl will in Regierung

Freude über Landtagswahlen

Über die letzten Landtagswahlergebnisse - in Kärnten gab es ein kleines Plus, in Niederösterreich sogar eine Regierungsbeteiligung - freut sich Kickl natürlich. So habe es Stimmen gegeben, die den Freiheitlichen weit weniger zugetraut hatten. „Wir widerlegen das von Wahl zu Wahl und sind gut unterwegs.“ In Kärnten habe man das beste Ergebnis nach der „Haider-Ära“ erzielt. Ein historisches Ergebnis erwartet er sich für Salzburg, wo man die SPÖ überholen könnte. „Verschreien“ will Kickl allerdings nichts.