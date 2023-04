FPÖ-Chef Kickl sieht sich schon als „Volkskanzler“

Die Hoffnung, die sie wecke, werde sie nicht enttäuschen. Eine Skisprung-Metapher konnte sich Svazek in ihrer Rede am Fuße der Paul-Außerleitner-Schanze nicht verkneifen. Svazek: „Vor sechs Wochen sind wir abgesprungen. In acht Tagen machen wir im Telemark Rekordweite.“ Nach Stopps in Piesendorf, St. Gilgen und Bischofshofen klang die „Neustart“-Tour am Abend in Tamsweg aus.