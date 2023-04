„Indopazifik ist Aorta der Weltwirtschaft“

Trotz der wachsenden Bedeutung zeigen sich viele EU-Staaten an der Region weitgehend uninteressiert. Nicht so Österreich. Außenminister Schallenberg ergriff die Initiative mit einem Besuch in Südkorea vergangenen Oktober, die Reise in Vietnam nun ist ein Gegenbesuch. Sein Amtskollege Tanh Son Bui besuchte im September 2022 Wien.