SPÖ: Burgenländische Zukunftshoffnung wählt Babler

Mitgliederbefragung als Chance für die SPÖ?

Die aktuelle Mitgliederbefragung in der SPÖ sieht die 30-Jährige als Chance. „Unsere Mitglieder wissen am besten, was schief läuft in der Gesellschaft. Sie spüren wie wir alle, wenn die Miete teurer wird, wenn Milch und Butter doppelt so viel kosten und wenn das Bauchweh vor der nächsten Energierechnung immer größer wird. Sie sollen entscheiden, wie die SPÖ sich positioniert.“