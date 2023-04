„Der Zwischenturm“: Ein mächtiger Kunstprophet

Ein spektakulärer Aufbau ist seit Mittwoch in Neuhaus im Gange. „Der Zwischenturm“, so heißt ein Kunstwerk aus der Sammlung Liaunig, erhält einen neuen Standplatz. Das Kunstwerk wird von der Familie für das Projekt „KunstSinn“ zur Verfügung gestellt. Das Werk des bereits verstorbenen Lienzer Architekten Raimund Abraham, der übrigens auch das Kulturforum in New York gebaut hat, wurde 1996 vor der Kunsthalle in Krems (NÖ) aufgestellt.