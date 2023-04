Alko-Lenker baute Unfall: Ein Schwerletzter

Dringend aufs WC musste ein 41-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Jennersdorf, als er zu später Stunde – wie berichtet – auf der A…2 in Richtung Wien unterwegs war. In größter Sorge, dass ihm ein peinliches Malheur passieren könnte, fuhr der Burgenländer nahe Ilz im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld (Stmk.) zu einem Parkplatz an der Autobahn und hielt sofort an, um rasch seine Notdurft verrichten zu können. Das ging noch gut aus, der verzweifelte Mann konnte erleichtert aufatmen. Doch dann geschah ein Unglück. Als sich der 41-Jährige wieder in sein Auto setzte, Gas gab und auf die A…2 düsen wollte, verlor er völlig die Kontrolle über das Steuer. Am Ende des Parkplatzes geriet er rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen abgestellten Pkw. Der Wagen wurde weggeschleudert und traf den Besitzer, der sich kurz die Beine vertreten wollte. Der 47-jährige Pole erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde der Patient in das Spital Feldbach eingeliefert.