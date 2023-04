Teurer Einkauf | Teurer Flügel

Teurer Flügel. Apropos teuer! Apropos Geld! Die „Krone“ hat in dieser Woche berichtet, dass der so heftig diskutierte Bösendorfer-Flügel im frisch renovierten Parlament nach dem Wunsch von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka nun um 140.000 Euro angekauft werden soll. Bisher war das auch gerne Sobotka-Flügel genannte vergoldete Instrument ja um 3000 Euro Monatsmiete zur Verfügung gestellt worden. Kein Wunder, wenn der so teure Ankauf in Zeiten wie diesen die „Krone“-Leser erzürnt. Mehrere Leserbriefschreiber widmen sich heute diesem Thema. Und alle kommen zum selben Schluss: Wenn dem gut verdienenden Nationalratspräsidenten der goldene Bösendorfer gar so wichtig ist - dann soll er ihn einfach aus seiner eigenen Tasche bezahlen. Gute Idee!