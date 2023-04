Der Winter gibt nicht auf: Lawinengefahr steigt!

Eigentlich ist Frühling, da haben viele Wintersportler das Thema „Lawinen“ nicht mehr so intensiv am Radar wie im Hochwinter. „Lawinen richten sich jedoch einzig und allein nach Schnee-, Wetter- und Windverhältnissen. Und diese sind in den kommenden Tagen vor allem in der Höhe winterlich“, sagt Experte Patrick Nairz vom Tiroler Lawinenwarndienst.