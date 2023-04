Die steirischen Klubs erledigten die Hausaufgaben

Sturm Graz ist in der Bundesliga aktuell erster Verfolger von Red Bull Salzburg, liegt vier Punkte hinter dem Meister. Die positive Lizenzentscheidung war in Messendorf keine große Überraschung. Ebenso wenig wie bei den Hartbergern, die in der Qualifikationsgruppe noch um den Ligaerhalt kämpfen müssen. Der dritte Steirer im Bunde ist der GAK, der ebenso das „Pickerl“ für die Bundesliga erteilt bekam. Die „Rotjacken“ liefern sich mit Leader St. Pölten und BW Linz in der Zweiten Liga einen Dreikampf um den Aufstieg. Am Freitag (20.30) kommt der Spitzenreiter zum Gipfeltreffen in die Merkur Arena.