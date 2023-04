11.602 junge Männer derzeit im Zivildienst

Rettungswesen größtes Einsatzgebiet

Mit 4555 derzeit eingesetzten Zivildienern ist das Rettungswesen nach wie vor das größte Einsatzgebiet, gefolgt von der Sozial- und Behindertenhilfe (3165), der Altenbetreuung (1234), Krankenanstalten (982) und der Kinderbetreuung (528). Bis zu Dreiviertel der Zivildiener würden auch nach dem Staatsdienst in irgendeiner Form ihrer Organisation erhalten bleiben, so die Staatssekretärin. Viele junge Männer würden im Rahmen des Zivildienstes das erste Mal in Kontakt mit dem Sozialbereich kommen, und das sei gut so, denn „wir brauchen nicht nur mehr Frauen in der Technik, sondern auch mehr Männer im Sozialbereich“.