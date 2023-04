In China gelandet: Baerbock auf Macrons Spuren

Auch Brasiliens Präsident in China

In diesen Tagen geben sich in China hochrangige Politiker aus aller Welt wahrlich die Klinke in die Hand. Denn auch Brasiliens Staatschef Luiz Inacio Lula da Silva weilte am Donnerstag im Reich der Mitte. Am Freitag soll ein Gespräch mit dem chinesischen Präsidenten stattfinden. Dabei soll das Verhältnis der beiden BRICS-Staaten (eine Vereinigung aufstrebender Volkswirtschaften bestehend aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, Anm.) wieder zurechtgerückt werden. Denn unter Lulas Vorgänger Jair Bolsonaro wurde viel Porzellan zerschlagen. Laut Medienberichten sollen an die 20 bilaterale Abkommen während des brasilianischen Besuchs abgeschlossen werden.