Erster Tuchel-Transfer: ÖFB-Star mit Bayern einig

Leipzigs neuer Sportchef Max Eberl wollte Laimer in der Winterpause noch zu einer Vertragsverlängerung bewegen. „Jetzt ist er schon fünfeinhalb Jahre da. Er kann ein Gesicht für die Zukunft werden - so will ich ihn packen“, meinte Eberl zum damaligen Zeitpunkt. Offenbar ohne Erfolg: Laimer hat sich für einen Wechsel nach München entschieden. Eine offizielle Bestätigung des deutschen Rekordmeisters steht noch aus.