NASA stellt Haus für Leben auf dem Mars vor

Vier kleine Räume, ein Fitnessstudio und viel roter Sand - am Dienstag hat die US-Raumfahrtbehörde NASA ein neues Gebäude vorgestellt, in dem auf der Erde ein Leben auf dem Mars getestet werden soll. Die NASA steht bei den Vorbereitungen für bemannte Missionen zum Roten Planeten aber noch ganz am Anfang.