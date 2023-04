Bei Spritztour mit Papas Auto Polizisten verletzt

Bei Fluchtversuch Unfall gebaut

Kurz nach 13 Uhr kam der 24-Jährige im Gemeindegebiet von Gries am Brenner aufgrund eines Staus vor der italienischen Grenze rechts von der Fahrbahn ab, touchierte zunächst eine am Fahrbahnrand befindliche Betonleitwand und stieß in der Folge gegen das Heck eines am rechten Fahrbahnrand angehaltenen Sattelkraftfahrzeuges. Als ein Beamter der Autobahnpolizei zur weiteren Fluchtverhinderung den Zündschlüssel abziehen wollte, setzte der Lenker unvermittelt zurück, fuhr dem Beamten über den linken Fuß und stieß mit dem Heck gegen einen hinter dem Fluchtfahrzeug angehaltenen Lkw. „Danach beschleunigte der Mann das Auto abermals und fuhr gegen das Heck des auf dem mittleren Fahrstreifen befindlichen Einsatzfahrzeug der Autobahnpolizei, wo das Fluchtfahrzeug endgültig zum Stillstand kam“, so die Polizei.