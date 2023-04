Kriminalfall um Gold von Ex-Staatsfeind Nr. 1

Wie heißt es so schön: Es ist nicht alles Gold, was glänzt. In diesem Fall glänzte dieses aber offenbar zu sehr - zumindest in den Augen der brasilianischen Behörden. Mit 61 erstandenen Goldbarren im Gesamtwert von rund 1,4 Millionen Euro im Gepäck wollten zwei US-Händler vom Flughafen Manaus zurück in ihre Heimat.