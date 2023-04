Erst von Baum getroffen, dann in Bachbett gestürzt

In Bachbett gestürzt

„In weiterer Folge stürzte der 59-Jährige in ein dort befindliches Bachbett.“ Ein Zeuge beobachtete den Unfall, zog sofort mehrere Ersthelfer hinzu und setzte die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Arbeiter mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Der 59-Jährige erlitt offenbar keine lebensbedrohlichen Verletzungen.