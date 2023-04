Aus der schweren Geburt entstand ein schönes Kind

Stichwort schwere Geburt: Was waren für Sie die entscheidenden Schritte - positiv wie negativ - bis dorthin?

Da gab es viele Vor- und auch Rückschritte. Am meisten wehgetan hat mir die Ablehnung des „Theaters im Berg“ bei der Volksbefragung im Jahr 2000, weil ich glaube, dass wir damit einen gewaltigen städtebaulichen Akzent gesetzt hätten. Positiv entscheidend war, dass wir danach politische Einigkeit über die Notwendigkeit eines Neubaus erzielen konnten, denn die Qualität des Gesangsensembles war ja auch am alten Standort an der Promenade schon herausragend, aber es war nicht mehr genug Platz da. Und dass sich Stadt und Land 2004 auf den Standort einigen konnten. Sonst wären wir theatermäßig „abgesandelt“!